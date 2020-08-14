التقاعد تنفي ما نشر بتواصل الاجتماعي بشأن تعديل قانونها

نفت هيئة التقاعد، الجمعة، ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي بشان تعديل قانونها.

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، ان "كل ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي من تعديل لقانون التقاعد الموحد، عار عن الصحة".

واضافنت الهيئة ان "رئيس هيأة التقاعد الوطنية اياد محمود هادي لا يمتلك اي صفحة في مواقع التواصل الأجتماعي وكل ما يُنشر في تلك المواقع هو غير صحيح، فقط ما يُنشر في الصفحة الرسمية لهيأة التقاعد الوطنية هو الذي يُعتمد بشكل رسمي".