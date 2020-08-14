الفتح يدعو جميع الشعوب والدول العربية والإسلامية إلى مقاطعة حكام الامارات

دعا تحالف الفتح، الجمعة، ان جميع الشعوب والدول العربية والإسلامية إلى مقاطعة حكام الامارات، مشيرا الى ان تطبيع الامارات العلاقات مع اسرائيل لن يشكل إلا عارا لمن وقع وأبرم وانزلق في الحضيض الإسرائيلي الأمريكي.

وقال التحالف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "لقد امتدت اليوم ألسن الباطل وتصافحت أيدي التخاذل ضد القضية الفلسطينية، ونحن في تحالف الفتح نعبّر عن إدانتنا لهذه الخطوة المشينة ونطالب الضمير الاماراتي الشعبي والضمير العربي والإسلامي بالوقوف إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني التي حولها حكام الامارات إلى لعبة شطرنج وجسر للعبور إلى أهدافهم الأمريكية على حساب نضال الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية".

واضاف "نطالب بإحياء الوعي الإسلامي لإظهار القيم الإنسانية ، فهذه الأمة ليست حكام الامارات ، بل هي هذا الوجود المتنامي وعيا ومقاومة وبسالة على امتداد مساحة الأمة"، داعية "جميع الشعوب والدول العربية والإسلامية إلى مقاطعة حكام الامارات وكل من تمتد يده لمصافحة الأيادي القذرة للصهاينة المحتلين".

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وادان التحالف "التطبيع مع إسرائيل لأنه يمد هذا الكيان بالحياة والشرعية والاعتراف بوجوده السرطاني القائم بالقتل والاستهداف وقضم الأراضي الفلسطينية منذ 70عاما والمصافحة اعتراف"، متسائلا "ماذا بقي من فلسطين حتى يضع الاماراتيون بند إيقاف الاستيطان شرطا لإبرام اتفاق التطبيع مع إسرائيل".

واعتبر التحالف ان "هذا تطبيع الخدعة واتفاق المتخاذلين"، مخاطبا الامارات واسرائيل "ان الثورة لاتنتهي والأجيال الفلسطينية الحالية والقادمة حية ولاتستسلم والنضال الوطني الفلسطيني مستمر، والقدس، كما قال الامام المغيب موسى الصدر، لايحررها إلا المؤمنون الرساليون".

وتابع التحالف "ماتم أمس لن يشكل إلا عارا لمن وقع وأبرم وانزلق في الحضيض الإسرائيلي الأمريكي ولن تتخلى الأمة عن قدسها وكرامتها وعقيدتها أبدا"، لافتا الى ان "فلسطين مهما تآمر المتآمرون ستبقى حرة أبية وتبقى القدس عاصمتها التاريخية وإلى الأبد".