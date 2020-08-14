قصف إسرائيلي يستهدف مطلقي البالونات الحارقة بغزة

استهدفت غارة إسرائيلية، في وقت متأخر مساء الجمعة، مطلقي البالونات الحارقة، وسط قطاع غزة.



وقال مصدر أمني لـ"الخليج 365"، إن "طائرة مسيرة إسرائيلية، أطلقت صاروخين تجاه مجموعة من مطلقي البالونات الحارقة شرق مخيم البريج، وسط القطاع".

وأضاف أن الغارة إسرائيلية شرق مخيم البريج، لم تسقط ضحايا، والتي اتبعتها بغارة ثانية أسفرت عن إصابة شخصين في منطقة عزبة بيت حانون تم تقديم الإسعافات الأولية لهما، وجري نقلهما لأحد المستشفيات بالمنطقة.

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واليوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي اندلاع 17 حريقا في التجمعات الإسرائيلية في غلاف غزة نهارا، بفعل سقوط بالونات حارقة، ما تسبب بأضرار مادية كبيرة وخاصة بالغلاف الشمالي.

ووفق القناة "13" الإسرائيلية، فإن حريقًا اندلع في كيبوتس "ايرز" شمالي قطاع غزة أتى على عشرات "الصوب" الزراعية، موقعًا خسائر مادية كبيرة.

كما اندلع حريق آخر في كيبوتس "شوفا" بتجمع "سدوت نينيجف" شمالي شرق القطاع، ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة وإخلاء عدة منازل.