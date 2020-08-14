إيمان أحمد - القدسالسبت 2020/8/15 12:43 ص بتوقيت أبوظبي
استهدفت غارة إسرائيلية، في وقت متأخر مساء الجمعة، مطلقي البالونات الحارقة، وسط قطاع غزة.
وقال مصدر أمني لـ"الخليج 365"، إن "طائرة مسيرة إسرائيلية، أطلقت صاروخين تجاه مجموعة من مطلقي البالونات الحارقة شرق مخيم البريج، وسط القطاع".
وأضاف أن الغارة إسرائيلية شرق مخيم البريج، لم تسقط ضحايا، والتي اتبعتها بغارة ثانية أسفرت عن إصابة شخصين في منطقة عزبة بيت حانون تم تقديم الإسعافات الأولية لهما، وجري نقلهما لأحد المستشفيات بالمنطقة.
واليوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي اندلاع 17 حريقا في التجمعات الإسرائيلية في غلاف غزة نهارا، بفعل سقوط بالونات حارقة، ما تسبب بأضرار مادية كبيرة وخاصة بالغلاف الشمالي.
ووفق القناة "13" الإسرائيلية، فإن حريقًا اندلع في كيبوتس "ايرز" شمالي قطاع غزة أتى على عشرات "الصوب" الزراعية، موقعًا خسائر مادية كبيرة.
كما اندلع حريق آخر في كيبوتس "شوفا" بتجمع "سدوت نينيجف" شمالي شرق القطاع، ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة وإخلاء عدة منازل.
كانت هذه تفاصيل خبر قصف إسرائيلي يستهدف مطلقي البالونات الحارقة بغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.