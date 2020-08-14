عراقيون يتظاهرون ببغداد للمطالبة بإغلاق السفارة التركية

تدفق عشرات المتظاهرين العراقيين قرب مبنى السفارة التركية في بغداد، الجمعة، للتنديد باعتداءات أنقرة العسكرية على المناطق الحدودية والتي أسفرت مؤخراً عن استشهاد ضابطين في حادثة سديكان في أربيل الثلاثاء الماضي.

ورفع المتظاهرون الغاضبون لافتات تطالب بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع تركيا وإغلاق سفارتها وطرد سفيرها من بغداد.

ورفعت الهجمات الأخيرة لطائرة مسيرة تركية استهدفت رتلا عسكريا لحرس الحدود العراقي بمحافظة أربيل من غضب الأوساط السياسية والشعبية تجاه سياسة أنقرة العدوانية.

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وبرزت دعوات شعبية لإغلاق المنافذ البرية والجوية مع أنقرة وإنهاء التبادل التجاري بين البلدين، فضلاً عن تعطيل كافة مصالح تركيا في البلاد، بما فيها مستشفيات التجميل والشركات العاملة ضمن المشاريع الحكومية.

وتوالت ردود أفعال عربية ودولية غاضبة ومستنكرة لانتهاك تركي، الثلاثاء الماضي، استهدف مركبات عسكرية لحرس الحدود بقصف صاروخي من طائرة مسيرة بمنطقة سيدكان شمال العراق ، ما أسفر عن مقتل 5 بينهم ضباط برتب رفيعة.

وواجه العراق الاعتداءات التركية الأخيرة بتحركات دبلوماسية وصفت بالعاجلة والسريعة على المستوى الإقليمي والدولي فيما هدد باستخدام الرد العسكري.