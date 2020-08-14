نصر الله: التحقيق الدولي هدفه تبرئة إسرائيل من تفجير بيروت

أعلن حسن نصرالله أمين عام "حزب الله" اللبناني، رفضه للتحقيقات التي ستجريها وكالة الـFBI قائلا أنه سيتم إبعاد أيّ مسؤولية إسرائيل في حال كان لها علاقة لأن لا ثقة بالتحقيق المحلي ونحن لبنانيون ونقول إننا لا نثق في التحقيق الدولي".
وقال رئيس جمهورية لبنان ميشيل عون إن الانفجار حدث بسبب 2750 طناً من نترات الأمونيوم التي كانت مخزّنة بشكل غير آمن في أحد المستودعات. وقد أعلنت اليوم فترة حداد رسمية تستمر ثلاثة أيام، في وقت يواصل فيه عمال الإنقاذ البحث بين الأنقاض عن الناجين.
وتعتبر منظمة العفو الدولية أن إجراء تحقيق دولي، بعيداً عن أي تدخل سياسي داخلي محتمل، أمر ضروري لضمان الكشف عن الحقيقة، وتحقيق العدالة، وتقديم التعويضات للضحايا.
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