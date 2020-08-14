بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في حادث سير بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد- محمد الباريسي:

لقي شخص مصرعه، وأصيب 9 آخرين في حادث مروري، مساء اليوم الجمعة، في الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من قسم شرطة النجدة بوصول جثمان إلى مشرحة مستشفى الخارجة العام.

وتبين انقلاب سيارة ربع نقل في منطقة الكيلو 30 طريق "الخارجة- أسيوط" بمنطقة بين بوابة مدينة الخارجة وقرية المنيرة شمال مدينة الخارجة، أسفر عن مصرع عاطف رفعت حبيب 65 سنة، وإصابة كل من عبدالله شعبان أبو النجا 16 سنة، سعدية يوسف سيد، 43 سنة، رفعت عاطف رفعت 10 سنوات، ماركوس عاطف رفعت 8 سنوات، مريم عاطف رفعت 13 سنة، سوسن عاطف رفعت 7 سنوات، يونان عاطف رفعت 14 سنة، يوسف عاطف رفعت 12 سنة، أبو بكرة عبده الأمين، 16 سنة بجروح وإصابات متنوعة.

جرى نقل المتوفى والمصابين لمستشفى الخارجة العام، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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