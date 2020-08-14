23 إصابة بفيروس كورونا في موريتانيا والإجمالي 6676 حالة

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 23 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد،ليصل إجمالي الإصابات إلى 6676.
مضيفة أنه تم تسجيل 46 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 5889.
وذكرت وزارة الصحة، في بيان أوردته، الإذاعة الموريتانية، أن بعد إجراء 417 فحصا تم تسجيل 23 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد،
وأشارت إلى أن عدد الوفيات بلغ 157 شخصا، وأن 630 يتابعون علاجهم في المشافي.
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