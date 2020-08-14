كوريا الجنوبية: أكثر من 120 حالة إصابة جديدة بكورونا في العاصمة وضواحيها

ظهرت سلسلة من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة سول وضواحيها، مما يثير المخاوف من انتشار كورونا في منطقة العاصمة وما حولها.
وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أنه تم تأكيد 120 حالة على الأقل في سول وضواحيها خلال، اليوم، فمن المتوقع أن يتجاوز العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة المقرر الإعلان عنه في اليوم التالي، أكثر من 100 حالة، بعد أن سجلت كوريا الجنوبية 103 حالات جديدة خلالالـ24 ساعة الماضية، حتى منتصف ليل يوم الأربعاء.
وأشارت حكومة مدينة سول، إلى أن حالات الإصابة بفيروس كورونا التي تم تأكيدها خلال 18 ساعة من منتصف ليلة الأربعاء إلى الساعة السادسة مساء اليوم، بلغت 58 حالة، ويعد هذا الرقم هو الأعلى يوميًّا لحالات الإصابة في سول منذ تفشي فيروس كورونا.
كما سجل إقليم كيونج كي المحيط بسول62 حالة إصابة جديدة، من منتصف ليل يوم الأربعاء إلى الساعة 05:00 مساء اليوم، مسجلا رقمًا قياسيًّا له.
وحذرت السلطات من ارتفاع حالات الإصابة بشكل حاد في سول وضواحيها بعد العطلات التي ستدوم لمدة 3 أيام، بدءًا من يوم 15 أغسطس (العطلة الرسمية ليوم التحرير) حتى يوم 17 أغسطس، حيث حددت الحكومة الكورية الجنوبية يوم 17 أغسطس كعطلة مؤقتة.
وبدأت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم، النظر في رفع مستوى التباعد الاجتماعي، حيث تثير الإصابات الجماعية الجديدة بفيروس كورونا المستجد في منطقة سول المخاوف من احتمال تفشي المرض بشكل أكبر.
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