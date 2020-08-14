أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة الليبية، اليوم الجمعة، تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت اللجنة - في بيان نقلته بوابة "الوسط" الإخبارية الليبية - أن الإصابات شملت 3 حالات جديدة و118 حالة مخالطة، وبذلك يرتفع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في مصراتة حتى الآن إلى 1733 حالة، منها 1548 حالة نشطة بعد شفاء 153 حالة، ووفاة 32 حالة. مخالطة، وبذلك يرتفع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في مصراتة حتى الآن إلى 1733 حالة، منها 1548 حالة نشطة بعد شفاء 153 حالة، ووفاة 32 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مصراتة الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.