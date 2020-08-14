لبنان يسجل 334 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 334 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 8 آلاف و45 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي

آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت).

وأشارت الوزارة، في بيان، الليلة، إلى تسجيل حالتي وفاة

جديدتين ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 94 حالة. وذكرت أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 8 آلاف و177 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.