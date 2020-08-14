الجيش الوطني اليمني يحقق تقدما جديدا في نهم

أعلن الجيش الوطني اليمني، اليوم الجمعة، أن قواته حققت تقدماً جديداً في مديرية نهم، شرق محافظة صنعاء، عقب هجوم واسع شنته على مواقع كانت تتمركز فيها مليشيات الحوثي المتمردة المدعومة إيرانيا.



وذكر موقع (سبتمبر نت) التابع للجيش اليمني، أن القوات اليمنية تمكنت من تحرير

عدد من المواقع ذات الأهمية الاستراتيجية منها سلسلة جبال "الدخيل" و"العلق" و"الرماة" وصفراء "شنان" و"الأغر" و"الدشوش".



وأشار الموقع إلى أن مدفعية الجيش الوطني ومقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت مواقع وتعزيزات المليشيا المتمردة في الجبهة

ذاتها، لافتاً إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات الحوثية وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.



وأوضح أن قوات الجيش تواصل التقدّم بثبات في مختلف المواقع في جبهة نهم، ويلقنون العدو خسائر مستمرة في الأرواح والمعدات، مؤكدين عزمهم المضي قدماً في استعادة الدولة وحماية الجمهورية، وحماية الوطن والشعب اليمني وأمنه واستقراره والحفاظ على وحدته وشرعيته.