أعلن الجيش الوطني اليمني، اليوم الجمعة، أن قواته حققت تقدماً جديداً في مديرية نهم، شرق محافظة صنعاء، عقب هجوم واسع شنته على مواقع كانت تتمركز فيها مليشيات الحوثي المتمردة المدعومة إيرانيا.
عدد من المواقع ذات الأهمية الاستراتيجية منها سلسلة جبال "الدخيل" و"العلق" و"الرماة" وصفراء "شنان" و"الأغر" و"الدشوش".
وذكر موقع (سبتمبر نت) التابع للجيش اليمني، أن القوات اليمنية تمكنت من تحرير
ذاتها، لافتاً إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات الحوثية وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.
وأشار الموقع إلى أن مدفعية الجيش الوطني ومقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت مواقع وتعزيزات المليشيا المتمردة في الجبهة
وأوضح أن قوات الجيش تواصل التقدّم بثبات في مختلف المواقع في جبهة نهم، ويلقنون العدو خسائر مستمرة في الأرواح والمعدات، مؤكدين عزمهم المضي قدماً في استعادة الدولة وحماية الجمهورية، وحماية الوطن والشعب اليمني وأمنه واستقراره والحفاظ على وحدته وشرعيته.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الوطني اليمني يحقق تقدما جديدا في نهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.