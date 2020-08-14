قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن بلاده تشهد مراحل متقدمة من التجارب المتعلقة بتطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
نقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية، عن أمله في أن يكون اللقاح الروسي لعلاج "كوفيد-19" فعّالاً.
وأعرب ترامب، في مؤتمر صحفي عُقِد في البيت الأبيض اليوم الجمعة، حسبما
وأكد الرئيس الأمريكي أن هناك العديدمن لقاحات كورونا يعتقد أنها ستكون فعالة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تعمل في الوقت الحالي على إعداد قائمة بالجهات التي ستتلقى اللقاح.
وبشأن نقل أخيه روبرت إلى المستشفى، قال ترامب إنه تربطه علاقة "عظيمة" بأخيه، مؤكداً نقله إلى المستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الأمريكي : نشهد مراحل متقدمة من تجارب تطوير لقاح كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.