الرئيس الأمريكي : نشهد مراحل متقدمة من تجارب تطوير لقاح كورونا"

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن بلاده تشهد مراحل متقدمة من التجارب المتعلقة بتطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وأعرب ترامب، في مؤتمر صحفي عُقِد في البيت الأبيض اليوم الجمعة، حسبما

نقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية، عن أمله في أن يكون اللقاح الروسي لعلاج "كوفيد-19" فعّالاً.

Advertisements

وأكد الرئيس الأمريكي أن هناك العديد

من لقاحات كورونا يعتقد أنها ستكون فعالة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تعمل في الوقت الحالي على إعداد قائمة بالجهات التي ستتلقى اللقاح.

وبشأن نقل أخيه روبرت إلى المستشفى، قال ترامب إنه تربطه علاقة "عظيمة" بأخيه، مؤكداً نقله إلى المستشفى.