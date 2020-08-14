أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الجمعة، بسقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي دون حدوث خسائر. وقالت الخلية - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) - "سقوط ثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي، دون خسائر تذكر". محيط مطار بغداد الدولي، دون خسائر تذكر". وأضافت الخلية الإعلام الأمني العراقي، في بيانها: "تبين أن انطلاقها (الصواريخ) كان من منطقة الرضوانية جنوبي العاصمة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العراقى : سقوط 3 صواريخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد دون خسائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.