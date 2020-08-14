وأشارت واشنطن إلى وجود رابط بين هذه العملية وحادثة سجّلت في بحر عمان دانها الجيش الأمريكي الأربعاء، اعترضت خلالها قوات إيرانية ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا في المياه الدولية، واستعملت مروحية وسفينتين للسيطرة عليها. وأورد البيان الأميركي أنه "بعد تنفيذ أمر المصادرة صعدت البحرية الإيرانية على متن سفينة لا علاقة لها بالقضية، في محاولة واضحة لاستعادة النفط المحتجز، لكنها لم تنجح"، وذكّر أن القيادة الوسطى للجيش الأمريكي نشرت فيديو للحادثة. وقال السفير الإيراني لدى فنزويلا حجت سلطاني إن التقارير عن مصادرة ناقلات نفط إيرانية "هي بمثابة كذبة أخرى وحرب نفسية" من جانب الولايات المتحدة. وأضاف في تغريدة بالإسبانية أن "السفن ليست إيرانية، وليس لمالكها أو العلم الذي ترفعه أي علاقة بإيران".
وتملك فنزويلا أحد أكبر احتياطيات النفط في العالم، لكن الانتاج تدهور وباتت البلاد تعاني نقصا في الوقود. والعقوبات التي تفرضها واشنطن على نظام الرئيس نيكولاس مادورو أجبرت فنزويلا التي كانت تعتمد على التكرير لسد احتياجاتها من النفط، على طلب الإمداد من حلفاء مثل إيران، العدو اللدود للولايات المتحدة، لسد النقص في هذه المادة.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تؤكد ضبط شحنات من النفط الإيراني على متن 4 سفن متّجهة إلى فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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