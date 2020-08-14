ترمب معلقاً على معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل: “أمر عظيم”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

أقيمت أمس الخميس معاهدة سلام بين الإمارات وإسرائيل تحت مسمى “اتفاق إبراهيم”.

وعلى الأثر، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل بـ”الأمر العظيم”.

وقال ترمب، خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض، إن “معاهدة السلام كانت إنجازا هاما عملنا بجهد للتوصل إليه”. وأضاف: “سترون دولا أخرى تقوم بالأمر نفسه في الفترة المقبلة”.

ومساء الخميس، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إنه تم الاتفاق في اتصال هاتفي، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

وذكر بيان مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل ودولة الإمارات، أنه من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز السلام في منطقة الشرق الأوسط.

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وعبرت دول عدة ومنظمات عن ترحيبها بالاتفاق “التاريخي”، الذي تعهدت فيه إسرائيل بإيقاف خطة ضم أراض فلسطينية.

توازياً، رحبت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، بمعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، مشددة على أن تعليق خطط الضم الإسرائيلية بموجب المعاهدة “خطوة مهمة”.

وأضاف بيان وزارة الخارجية الروسية أن تطبيق خطط الضم الإسرائيلية كان سيفضي إلى إزالة أفق قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وموحدة.

ويأتي الموقف الروسي بعد يوم على الإعلان الثلاثي الصادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان بشأن مباشرة العلاقات بين أبوظبي وتل أبيب.