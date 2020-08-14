كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين قطار في مصر (أرشيفية) خرجت 3 عربات من قطار الزقازيق، الجمعة، عن القضبان بالقرب من محطة سكة حديد شبرا الخيمة في محافظة القليوبية المصرية دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح. وقال مصدر في هيئة السكك الحديدية إن المعاينة قد بينت أنه عقب وصول قطار الزقازيق المتجه إلى القاهرة “خط الشرق”، وبالقرب من محطة شبرا الخيمة، وفور تحركه في اتجاه القاهرة، خرجت 3 عربات من القطار عن القضبان، فاستغاث الركاب بالسائق والذي توقف قبل انقلابه. واستعانت هيئة السكة برافعات لسحب عربات القطار مرة أخرى. وكانت وزارة النقل المصرية قد أعلنت تطوير شبكتها الحديدية وتجديد قطاراتها أواخر الشهر الماضي. وشهدت محطات السكك الحديدة في مصر حوادث مأساوية خلال السنوات الماضية راح ضحيتها الآلاف من مستعملي الشبكة في مصر كان آخرها تصادم قطارين عن محطة رمسيس أواخر فبراير من عام 2019.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد خروج 3 عربات عن مسارها.. نجاة العشرات من انقلاب قطار الزقازيق في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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