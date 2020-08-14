كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أمريكا تسجل أكثر من 52 ألف إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، تسجيل 52,799 إصابة جديدة بفيروس كورون المستجد خلال اليوم الماضي.

وقالت المراكز الأمريكية فى بيان لها: إن إجمالي الإصابات بالوباء في الولايات المتحدة بلغ 5,228,817 حالة، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء.

وأضافت، أنه تم تسجيل 1،169 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الأخيرة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 166,317 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 20,641 مليون إصابة، بينهم أكثر من 748 ألف حالة وفاة، وأكثر من 13,530 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.