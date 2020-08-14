كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تأييد عربي ودولي للاتفاق الثلاثي بشأن وقف ضم الأراضي الفلسطينية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقرير مصور يكشف تفاصيل الاتفاق التاريخى بين دولة الامارات العربية واسرائيل والولايات المتحدة الامريكية، للتصدي لضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وتدشين تعاون مشترك بين الإمارات واسرائيل ووضع خارطة طريق واضحة.

وأوضح "التقرير" أن تفاق تاريخي بين دولة الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية والذي ترتب عليه التعليق الفوري لخطط إسرائيل لضم الأراضي الفلسطينية ووقف احتمال تصاعد العنف ويحافظ على قابلية "حل الدولتين" الذي تقره الجامعة العربية والمجتمع الدولي ويسمح للمسلمين والعرب بزيارة مدينة القدس، حسمبا جاء بمنصة "مداد نيوز" السعودية.

وتابع "التقرير" أن الاتفاق التاريخي بين الامارات واسرائيل يعد فرصة لتعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط وخطوة دبلوماسية شجاعة تفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة في المنطقة العربية ".

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وأشار" التقرير" الى أن الدول العربية وعلي رأسها الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي سارعت لمباركة الاتقاق معتبره ما توصلت إليه الإمارات من خلال هذا الاتفاق، يعد انجازا تاريخيا للعرب والمسلمين والعالم أجمع ،ويساهم في تحقيق السلام العادل وفق حل الدولتين .

كما أعلنت الاردن والبحرين وعُمان تأييدهم للخطوة التاريخية في المنطقة العربية في حين رحبت اليابان وألمانيا وفرنسا والأمم المتحدة عن احتفائهم بالاتفاق التاريخي للامارات .