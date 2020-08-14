كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تصادر 4 سفن تحمل النفط إيرانية إلى فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، مصادرة 4 سفن شحن تحمل شحنات نفط إيرانية فى طريقها إلى فنزويلا

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وقالت وزارة العدل الأمريكية فى بيان لها اليوم الجمعة: إنه تم تنفيذ أكبر عملية مصادرة للنفط الإيراني على الإطلاق، وأضافت، أن عملية المصادرة للشحنات النفط الإيرانية تمت وفقًا لمذكرة قضائية.

وتابعت وزارة العدل الأمريكية، أن شحنة النفط تبلغ 1،116 مليون برميل.