كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نقل شقيق ترامب لمستشفي داخل نيويورك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، عن نقل الشقيق الأصغر للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، روبرت ترامب، إلى مستشفي داخل نيويورك.

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وقال نائب السكرتير الصحفى جود ديرى "يمكن تأكيد الأنباء عن دخول شقيق الرئيس إلى المستشفى"، فيما لم يعلن أى تفاصيل حول طبيعة ما يعانيه شقيق الرئيس الأمريكى".

وبحسب "CNN"، قال مصدر مطلع على الأمر، إنه من المتوقع أن يزور الرئيس شقيقه فى وقت لاحق الجمعة فى نيويورك.