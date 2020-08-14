إصابة نجم برشلونة بفيروس “كورونا” المستجد

أعلن فريق برشلونة مساء اليوم السبت،إصابة نجمه الفرنسي أومتيتي بفيروس كورونا المستجد، ليكون اللاعب الثاني المصاب في الفريق.

وذكر بلاغ صادر عن الفريق الكاطالوني، أنه تم الإعلان عن إصابة مدافعه صامويل أومتيتي بفيروس كوفيد-19،بعد مسحة طبية للكشف عن الفيروس التي قام بها لاعبواالفريق الذين لم يستطيعوا السفر مع الفريق الى لشبونة لتتأكد إصابته اليوم.

وأضاف البلاغ أن اللاعب يتمتع بصحة جيدة ولاتظهر عليه أية أعراض، ليتم إخضاعه للحجر الصحي حسب البروتوكول المتبع من طرف وزارة الصحة الإسبانية.

يذكر أن فريق برشلونة كان قد أعلن قبل يومين،إصابة مدافعه الآخر الفرنسي جان كلير توديبو بفيروس كورونا ليدخل مرحلة العلاج والحجر الصحي.