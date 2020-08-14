الحاجة الحمداوية تعلن اعتزالها: صافي عييت.. الله يجعل البركة- فيديو

أعلنت الحاجة الحمداوية، اليوم الجمعة، اعتزال الميدان الفني، بعد مسيرة انطلقت في خمسينات القرن الماضي.

وأعلنت الحاجة الحمداوية، اعتزالها، في لقائها مع الصحافة رفقة الفنانة زينة عويطة، ابنة العداء المغربي السابق سعيد عويطة، وقد ذرفت الدموع بسبب ذلك، وقالت حول سبب الاعتزال : صافي عييت.. الله يجعل شي بركة.

وحضرت الحاجة الحمداوية لندوة الفنانة زينة عويطة، من أجل إعلان منحها الحق في إعادة أغانيها بلغات مختلفة.

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وتعتبر الحاجة الحمداوية، من أقدم الفنانات المغربيات في مجال فن العيطة، وانطلقت مسيرتها الفنية في وقت كان ينظر فيه إلى الفن بنوع من التحفظ.

وعاشت الحمداوية المجد الفني في الستينيات والسبيعينيات، وكان تعتبر من أيقونات الأغنية المغربية، وترددت أغانيها زمن الاستعمار، بل حققت معها سلطات الاستعمار بسببها.

وعانت الحاجة الحمداوية في السنوات الأخيرة من أزمات مرضية عديدة، بسبب أمراض الشيخوخة، كما تأثرت نفسيا بوفاة ابنها الوحيد ادريس.