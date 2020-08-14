توقيف عشريني متهم بمحاولة اختطاف ضحية على متن حافلة في الدار البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء، زوال اليوم الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب عملتي سرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض على متن حافلتين للنقل العمومي، إحداهما مقرونة بمحاولة اختطاف الضحية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت صباح اليوم الجمعة، بإشعار حول قيام المشتبه فيه بارتكاب محاولة لاختطاف إحدى الضحايا تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض من على متن حافلة للنقل الحضري بمنطقة الحي الحسني، قبل أن يعرض سائق الحافلة نفسه للتهديد، حيث تم تكثيف العمليات الأمنية الميدانية التي مكنت على الفور من تحديد هويته وتوقيفه وبحوزته السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء.

وأضاف المصدر أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن الوطني أظهرت أن المشتبه فيه نفسه متورط أيضا في ارتكاب عملية سرقة مماثلة على متن حافلة أخرى للنقل الحضري بمنطقة بنمسيك، مكنته من الاستيلاء على هاتف نقال تم حجزه بحوزته لحظة توقيفه.

وتابع البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.