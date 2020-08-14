كليب جديذ للفنانة سلمى رشيد

شرعت الفنانة سلمى رشيد، في الترويج لعمل فني جديد، انتهت من التحضير له مؤخرا، وهو عمل بعنوان “دارها لي قلبي” .

وانتهت سلمى رشيد قبل أيام من تصوير الكليب الجديد، قبل أن تشرع عشية أمس الخميس، في الترويج له بنشر الصورة الترويجية الرسمية على حسابتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويعتبر كليب “دارها لي قلبي” رابع أعمال سلمى رشيد هذه السنة، وثالث كليب مصور، بعد ” كان كيقول”، وأنا والحب”.

وقدمت سلمى رشيد شهر رمضان المنصرم أغنية الجنريك الخاصة بمسلسل سلمات أبو البنات، وحقتت نجاحا على قناتها، حيث بلغت عدد مشاهديها لحدود الساعة 17 مليون مشاهدة.