حارس “الأسود” يقترب من التوقيع في كشوفات فريق إسباني جديد

بات منير المحمدي، حارس المنتخب الوطني وفريق مالقا الاسباني، قريبا من التوقيع في كشوفات فريق ليغانيس خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشف موقع “فوتبوليستاس” الاسباني، أن المفاوضات بين مسؤولي مالقا وليغانيس، قطعت أشواطا متقدمة، وأن جزئيات بسيطة تفصل الدولي المغربي عن الالتحاق بفريق ضاحية العاصمة الاسبانية ليغانيس.

وشدد المصدر ذاته، على كون فريق ليغانيس يرغب في تعزيز صفوفه بحارس مجرب من قيمة المحمدي، الذي فاز بجائزة “زامورا” لأفضل حارس في منافسات دوري الدرجة الثانية للبطولة الاسبانية، مبرزا في السياق ذاته أن مالقا يراهن على الاستفادة ماديا من صفقة انتقال حارسه الرسمي.