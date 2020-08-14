شعب: مُصابون في حادث طرق بينهم طفلة بحالة حرجة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيبت طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، بجراح حرجة، وأُصيب آخران، إثر حادث طرق وقع في منطقة زراعية قرب، مفرق شعب، مساء يوم الجمعة.
وجاء في التفاصيل، أن 3 مصابين، نُقلوا لمستشفى "الجليل الغربي" في نهريا، لاستكمال تلقّي العلاج، بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، بحالة حرجة جدا.
وعُلِم أن الحادث تسبب بأضرار جسيمة لجسد الطفلة، وطالت الإصابات أجهزة حيوية فيه.
وأفاد مصدر طبيّ، بأن نبضات قلب الطفلة، عادت للخفقان، إثر عملية الإنعاش التي قدّمها الطاقم الطبي الذي وصل إلى المكان.
والمُصابان الآخران، هما سيدة تبلغ من العمر 40 عامًا في حالة حرجة، إثر تعرضها لإصابات في البطن والأطراف، ورجل يبلغ من العمر 27 عامًا في حالة متوسطة، مع إصابات في الأطراف.
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