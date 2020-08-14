الولايات المتحدة تصادر أربع شحنات وقود إيرانية كانت في طريقها إلى فنزويلا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 9:09 مساءً, 14 أغسطس 2020 م المناطق - الرياض أعلنت وزارة العدل الأمريكية، مصادرة الولايات المتحدة لأربع شحنات وقود إيرانية كانت في طريقها إلى فنزويلا.

وأكدت في بيان صادر عنها اليوم، أن الشحنة المصادرة باتت في عهدة الولايات المتحدة، وذلك بمساعدة عددٍ من الشركاء الأجانب.

وأوضح البيان أن إجمالي الشحنات يبلغ حوالي 1.116 مليون برميل من المنتجات البترولية، مما يجعلها أكبر عملية مصادرة أمريكية لوقود إيراني على الإطلاق.

وأشارت وزارة العدل الأمريكية إلى أنه بعد احتجاز الشحنات صعدت البحرية الإيرانية بالقوة على متن سفينة لا علاقة لها بالأمر، في محاولة لاسترداد الوقود المصادر، لكنها لم تفلح في ذلك.

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