شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. تراجع وفيات إيطاليا وإسبانيا تسجل أعلى إصابات والان نبدء بالتفاصيل
وقالت وزارة الصحة الإيطالية إن عدد الوفيات بالفيروس بلغ ثلاث حالات وهو انخفاض عما كان يسجل مؤخراً، مما يزيد إجمالي الوفيات إلى 35234 حالةً، منذ اندلاع الجائحة في أوائل فبراير الماضي.
بينما سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 2987 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يُعد التعداد اليومي الأكبر من نوعه في إسبانيا منذ أبريل الماضي.
وأشارت السلطات الصحية الإسبانية اليوم إلى تسجيل 62 حالة وفاة بالفيروس خلال الفترة ذاتها.
وبذلك يصل العدد الإجمالي لمصابي كورونا في إسبانيا إلى أكثر من 335 ألفاً، والوفيات أكثر من 28 ألفاً.
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