شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة أمريكية أوروبية لانتقال سياسي سريع في فنزويلا والان نبدء بالتفاصيل
ودعت هذ الدول سكان فنزويلا، في بيان، إلى "المشاركة على نحو مُلح في دعم عملية تشكيل حكومة انتقالية شاملة تقود البلاد إلى إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، عاجلاً وليس آجلاً".
وجاء في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية أن الانتخابات المقررة في ديسمبر "لا تقدم حلا سياسيا وقد تزيد من استقطاب مجتمع يعاني بالفعل من الانقسام".
وتعتزم أحزاب المعارضة الرئيسية في فنزويلا مقاطعة الانتخابات، وترى فيها محاولة من حكومة الرئيس نيكولاس مادورو للسيطرة على الجمعية الوطنية (البرلمان)، بالاحتيال.
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