شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب»: مستعد لإرسال مساعدات بشأن كورونا.. ولكن والان نبدء بالتفاصيل
وكتب في سلسلة من التغريدات اليوم الجمعة، أنه أصدر توجيهات لوزير الخزانة ستيفن منوتشين للاستعداد لإرسال مدفوعات مباشرة إلى جميع الأمريكيين، وأنه على استعداد لجعل وزارة الخزانة وإدارة الأعمال الصغيرة ترسل المزيد من الأموال بموجب برنامج حماية الوظائف في إطار ما سمح به تشريع سابق.
وقال أيضا إنه مستعد لإرسال "مزيد من الأموال لحكومات الولايات والمحلية"، لكنه لم يحدد هيئة أو آلية. وكان يذيل كل تغريدة بالقول "الديمقراطيون يقفون في وجه هذا".
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