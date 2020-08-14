شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق في مصنع للذخيرة بالسودان والان نبدء بالتفاصيل

قالت وكالة السودان للأنباء إن حريقا اندلع داخل مستودع صغير في مصنع للذخيرة تابع للجيش السوداني اليوم الجمعة وتمت السيطرة عليه. كان شهود قالوا لرويترز إنهم سمعوا دوي عدد من الانفجارات وشاهدوا دخانا يتصاعد من مصنع للذخيرة جنوبي العاصمة الخرطوم. ويقع المصنع قرب عدد من المنشآت العسكرية الأخرى في منطقة الشجرة كثيفة السكان. وقالت وزارة الداخلية إن ست سيارات إسعاف هرعت إلى المصنع ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

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