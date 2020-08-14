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الفيفا يحكم للزمالك بتعويض مليوني دولار في قضية كهربا

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بواسطة القاهرة: المجلة 0 تبليغ

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قال الزمالك المنافس في الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إنه تلقى اخطاراً من غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بتوقيع عقوبة مالية على لاعبه السابق محمود عبد المنعم (كهربا) لصالحه.
وأضاف النادي عبر موقعه على الإنترنت "أقرت اللجنة بإلزام اللاعب بدفع 32 مليون و837 ألف جنيه (مليوني دولار) بسبب انتهاك عقده مع النادي".
كما قررت اللجنة توقيع غرامة مالية اخرى قدرها خمسة بالمئة من إجمالي العقوبة في صورة فوائد على المبلغ الأساسي.
وأضاف النادي "في حالة عدم السداد خلال 45 يوما من توقيع العقوبة يتم إيقاف اللاعب لمدة أقصاها ستة شهور".
وقال اللاعب، الذي انتقل للأهلي المنافس التقليدي للزمالك في ديسمبر كانون الأول الماضي، عبر حسابه على تويتر اليوم "بعد صدور القرار تواصلت مع المحامي لأتأكد من أن القرار صدر فقط بتعويض مالي قدره مليوني دولار بالتضامن مع النادي البرتغالي ورفض جميع طلبات الزمالك الاخرى.
"سأتقدم بالطعن على الغرامة المالية أمام محكمة التحكيم في لوزان وإلغائها بإذن الله".
وضم الأهلي مهاجم منتخب مصر لمدة أربع سنوات ونصف السنة في صفقة مجانية.
وأضاف الأهلي حينها أنه ضم كهربا بعد "فسخ تعاقده مع نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي بالتراضي".
وقال الأهلي متصدر الدوري الممتاز في موقعه على الإنترنت اليوم "أعلن الفيفا سلامة موقف النادي في التعاقد مع كهربا قادما من أفيس البرتغالي. التعاقد جاء بالطرق المشروعة وبما يتفق مع اللوائح والقوانين. لا توجد أي خطوات سلبية من جانب الأهلي في هذا الملف".
وأضاف الأهلي "جاء ذلك ردا على الاتهامات الباطلة التي وجهها نادي كهربا الأسبق في ذات الموضوع وهو يعلم أن الأهلي لا يسلك سوى الطرق المشروعة".
 

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