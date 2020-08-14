وفاة الممثلة المصرية شويكار



أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر اليوم الجمعة وفار الممثلة شويكار عن عمر يناهز 82 عاما

بعدما خلدت اسمها في مجال الفن بأعمال مسرحية وسينمائية بارزة.

ولدت شويكار إبراهيم شفيق طوب صقال لأب من أصل تركي كان من كبار ملاك الأراضي ومن أعيان محافظة الشرقية.

بدأت مشوارها الفني مطلع الستينات في السينما بأدوار قصيرة لكن مميزة أمام نجوم كبار مثل أفلام (حبي الوحيد) في 1960 أمام كمال الشناوي و(غرام الأسياد) في 1961 أمام عمر الشريف و(الزوجة 13) في 1962 أمام رشدي أباظة.

التقت لأول مرة بالفنان فؤاد المهندس -والذي تزوجت منه لاحقا- في مسرحية (السكرتير الفني) التي أخرجها وشارك في تمثيلها عبد المنعم مدبولي.

شكلت بعد ذلك مع المهندس ثنائيا مسرحيا مميزا في ستينات القرن الماضي فقدما معا مجموعة من الأعمال التي رسخت في وجدان المشاهد المصري والعربي من بينها (أنا وهو وهي) و(أنا فين وإنتي فين) و(أنا وهي وسموه) و(حواء الساعة 12) و(السكرتير الفني) و(سيدتي الجميلة).



وانتقل هذا النجاح من المسرح إلى التلفزيون فقدما معا أفلام (أخطر رجل في العالم) و(شنبو في المصيدة) و(مطاردة غرامية) و(العتبة جزاز) و(أنت اللي قتلت بابايا) و(ربع دستة أشرار) و(عريس

بنت الوزير).

ومع حلول منتصف السبعينات انتقلت شويكار إلى مرحلة جديدة برزت فيها موهبتها بشكل أكبر من خلال أدوار مركبة ومختلفة عن الصورة المأخوذة عنها فشاركت في أفلام (الكرنك) عام 1975 و(دائرة الانتقام) عام 1976 و(طائر الليل الحزين) في 1977 و(درب الهوى) في 1983 و(سعد اليتيم) في 1985 و(أمريكا شيكا بيكا) في 1993.

وفي حقبة التسعينات جذبتها الدراما التلفزيونية فقدمت نحو 20 مسلسلا من بينها (كلام رجالة) في 1995 و(ترويض الشرسة) في 1996 و(هوانم جاردن سيتي و(امرأة من زمن الحب) في 1998 و(أحزان مريم) في 2006 و(سر علني) في 2012 الذي يعد آخر مسلسلاتها.

نالت العديد من التكريمات والجوائز من مهرجانات ومؤسسات فنية كان آخرها تكريم المهرجان القومي للمسرح المصري لها في دورته العشرين في أكتوبر تشرين الأول 2016.

