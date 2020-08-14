ماكرون يعتبر اتفاق الإمارات وإسرائيل "قراراً شجاعاً"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

رحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة باتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل الذي تفاوضت الولايات المتحدة بشأنه، معتبراً أنه "قرار شجاع من جانب دولة الإمارات".

وكتب ماكرون في تغريدة "آمل أن يساهم (هذا القرار) بإرساء السلام العادل والمستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين" مشيراً إلى أنه قال ذلك للرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.