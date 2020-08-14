انت الان تتابع جهود مضاعفة لاحتواء كورونا وتدابير حجر على وافدين من مناطق تتزايد فيها الإصابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

تُضاعف دول العالم الجهود لاحتواء جائحة كوفيد-19 التي تزداد الإصابات بها بشكل متسارع في أنحاء عدة، في وقت قررت المملكة المتحدة فرض حجر صحي لمدة 14 يوما على الوافدين من فرنسا بينما أدرجت برلين إسبانيا، باستثناء جزر الكناري، على قائمة المناطق التي تشهد تفشيا خطيرا للوباء.

وعرقل قرار الحكومة البريطانية مشاريع مئات الآلاف من المسافرين لقضاء العطلة الصيفية، في مؤشر جديد إلى عودة الإغلاق بعد تخفيف القيود مطلع الصيف في عدد من الدول الأوروبية. وحاليا تفرض مدن أوروبية وضع الكمامات حتى في الأماكن غير المغلقة، كما تمنع منطقتان إسبانيتان التدخين في الشوارع.

وأودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة 754,649 شخصا على الأقل في العالم منذ ظهر في الصين نهاية كانون الأول/ديسمبر، حسب تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة حتى الساعة 11,00 ت غ الجمعة.

وسُجّلت رسميّاً إصابة 20,962,510 أشخاص على الأقل في 196 بلداً ومنطقة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم حتى اليوم 12,789,500 شخص على الأقل.

وتسبب الوباء بتداعيات اقتصادية كبرى على غرار الانكماش الذي باتت تعاني منه بولندا للمرة الأولى منذ الحقبة الشيوعية.

وفي أوروبا، ارتفع عدد الإصابات في الأسابيع الأخيرة لكن لم يرتفع عدد الوفيات، وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية.

وأعربت المنظمة عن قلقها من احتمال التراخي في التقيّد بإجراءات الوقاية خصوصا من جانب الشباب الذين يميلون إلى الإصابة بعدوى أقل خطورة وبالتالي انخفاض معدل الوفيات لديهم.

وإزاء تسارع وتيرة الإصابات على أراضيها، قررت الحكومة البريطانية اعتبارا من الساعة 03,00 ت غ من يوم السبت فرض الحجر الصحي لمدة أسبوعين على الوافدين من فرنسا وهولندا ومالطا.

وبات أمام نحو 160 ألف بريطاني يتواجدون حاليا في فرنسا، ونحو 300 ألف فرنسي يقضون العطلة الصيفية في بريطانيا ساعات قليلة للعودة إلى بلادهم قبل دخول القرار حيّز التنفيذ، وإلا سيضطرون لحجر أنفسهم مع ما يترتب على هذا الأمر من صعوبات في حال تعذّر عليهم العمل عن بعد أو حتى تفويتهم بداية العام الدراسي.

وتقول الألمانية كلاوديا البالغة 42 عاما والمقيمة في لندن والتي تمضي العطلة الصيفية في غرب فرنسا مع زوجها وابنتها "إنه كابوس. حتى وإن أردنا أن نعود لن نتمكّن من ذلك في الوقت المناسب".

وتخشى المملكة المتحدة، أكثر دول أوروبا تسجيلا لوفيات كوفيد-19، وصول وافدين مصابين بالوباء لا سيما وأن البلاد تسعى إلى إعادة تحريك عجلة اقتصادها الذي شهد تدهورا لا مثيل له في القارة الأوروبية.

واستدعى القرار البريطاني ردود فعل غاضبة من القطاع السياحي ومن الحكومة الفرنسية التي توعدّت بالمعاملة بالمثل.

وقالت المديرية العامة للصحة الفرنسية الخميس إن القرار البريطاني يأتي في وقت تشهد فرنسا "تزايدا منتظما" في عدد الإصابات الجديدة.

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وقال مدير عام الصحة في فرنسا جيروم سالومون إن "المؤشرات مقلقة والأوضاع تشهد تدهورا. لكن لا وفيات".

من جهتها، أعلنت برلين إعادة إدراج إسبانيا، باستثناء جزر الكناري، في قائمة الدول التي تشهد تفشيا خطيرا للوباء.

وقالت متحدّثة باسم وزارة الصحة الألمانية لوكالة فرانس برس إن "تفشي الوباء نشط جدا في إسبانيا. عدد الإصابات يسجل ارتفاعا متواصلا".

ويفرض القرار على المسافرين العائدين من أراضي إسبانيا القارية وجزر البليار إجراء فحص مجاني لكشف الإصابة بكوفيد-19 والخضوع لحجر صحي بانتظار صدور النتيجة.

وخارج أوروبا، تندر الأنباء الإيجابية. ففي نيوزيلندا، قالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن الجمعة إن البلاد مددت إجراءات إغلاق أوكلاند لمدة 12 يوما على الأقل بعد انتشار الفيروس خارج أكبر مدينة في البلاد.

من جهة أخرى، أعلنت كوريا الشمالية الجمعة رفع تدابير العزل عن مدينة تقع على الحدود بين الكوريتين فرضت في نهاية تموز/يوليو بعد اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا على أراضيها.

في الولايات المتحدة، عادت قضية وضع الكمامات المثيرة للجدل إلى الواجهة الخميس مع دعوة المرشح الديموقراطي جو بايدن إلى فرضها في كل أنحاء البلاد، وهي فكرة سرعان ما أثارت حفيظة منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب الذي اتهمه بالرغبة في "حبس جميع الأميركيين في منازلهم لأشهر".

وما زالت الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من الوباء لجهة عدد الوفيات (167 ألفا و242) تليها البرازيل (105 آلاف و463) والمكسيك (55293) والهند (48040).

وإزاء تسارع وتيرة الإصابات، تسود آمال في التوصل إلى لقاح تتسابق على إيجاد تركيبته مؤسسات عدة من مختلف أنحاء العالم.

واستثمرت واشنطن أكثر من عشرة مليارات دولار في ستة مشاريع لقاحات ووقعت عقودا تضمن تسليم مئات الملايين من الجرعات في حال الموافقة عليها بعد التجارب السريرية.

أكد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الخميس أن اللقاح الذي يعمل عليه مختبر أسترازينيكا والذي سيتم إنتاجه في الأرجنتين والمكسيك لدول أميركا اللاتينية باستثناء البرازيل، يجب أن يكون جاهزا في الربع الأول من العام 2021.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي "نحاول تقريب موعد (...) عملية الانتاج، لكننا نعتقد أنه سيكون لدينا نتائج بحلول نهاية تشرين الثاني/نوفمبر (...) ونبدأ التصنيع ليكون اللقاح متاحا من الربع الأول من العام المقبل".