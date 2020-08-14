وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله ابن تركي آل سعود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 أغسطس 2020

الخليج 365

أعلن الديوان الملكي السعودي، في بيان له نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واس) مساء يوم الجمعة، وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز ابن تركي آل سعود.

وقال الديوان الملكي في بيانه: ”انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز ابن تركي آل سعود، وسيصلى عليه يوم غد السبت في مدينة الرياض“.