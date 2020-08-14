انفجار كبير في منشأة عسكرية بالسودان

قالت مصادر عسكرية سودانية، مساء اليوم الجمعة، إن انفجارا محدودا وقع في منشأة عسكرية جنوب العاصمة الخرطوم، مؤكدة عدم سقوط خسائر بشرية.
وأوضحت المصادر لـ"سكاي نيوز عربية"، أن انفجارا وحريقا محدودين وقعا في مخزن للذخيرة داخل المنشأة.
وكان شهود عيان أفادوا في وقت سابق أن الشرطة ضربت طوقا حول منطقة الشجرة، جنوب الخرطوم، حيث وقع الانفجار، بعدما سمعوا دوي انفجار رجحوا أنه وقع داخل منشأة عسكرية.
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