المصرية كارمن سليمان تطرح عملا رفقة جلال الحمداوي

أصدرت الفنانة المصرية، كارمن سليمان، فيديو كليب أغنيتها الجديدة “لينا رقصة”، والتي تعاونت فيها مع الفنان المغربي جلال الحمداوي.

وأشرف جلال الحمداوي علي توزيع الأغنية، التي كتب كلماتها حسن الشافعي، فيما أشرف مصطفى عامر على إخراج الفيديو كليب.

وكان مرتقبا أن يصدر العمل في وقت سابق، غير أن كارمن أجلت ذلك لغاية ليلة أمس الخميس، بسبب كارثة انفجار مرفأ بيروت، تضامنا مع الشعب اللبناني.

يذكر أن جلال الحمداوي، يعتبر من أشهر الموزعين وكتاب الكلمات العرب، وسبق أن حقق نجاحا كبيرا رفقة سعد لمجرد وعبد الفتاح الجريني، وعبد الحفيظ الدوزي.