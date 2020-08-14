التوزيع الجغرافي للإصابات الـ1306 بكورونا.. 88 بالمائة بخمس جهات- التفاصيل

كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ1306 الجديدة، حيث سجلت 88 بالمائة منها (1145 حالة)، في خمس جهات.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 397 حالة، من بينها 271 حالة بالدار البيضاء الكبرى، وبجهة مراكش آسفي سجلت 312 حالة، منبينها 259 حالة بمراكش.

وبجهة فاس مكناس، سجلت 198 حالة، من بينها حالة 73 حالة بمدينة فاس، و53 حالة بصفرو و31 حالة بتازة و26 حالة بصفرو.

وبجهة الشمال سجلت 129 حالة، من بينها 74 حالة بطنجة و28 بتطوان.

وبجهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 109 حالة جديدة، منها 32 بسلا، وبجهة خنيفرة بني ملال سجلت 60 حالة جديدة، وبجهة درعة تافلات سجلت 53 حالة جديدة، منها ثلاثون في ورزازات.

وبجهة الشرق سجلت 27 حالة، ثم 10 حالات بجهة سوس ماسة، وخمس حالات بجهة الداخلة وادي الذهب، و4 حالات بجهة كلميم واد نون، وأخيرا حالتين بجهة العيون الساقية الحمراء.

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وبلغ مجموع الحالات الحرجة 163، من بينها 72 حالة تحت التنفس الاصطناعي، توجد منها 43 حالة بجهة الدار البيضاء و33 حالة بجهة مراكش آسفي و32 بجهة الشمال، و19 بجهة فاس مكناس، ثم 16 بجهة الرباط.

وأعلنت وزارة الصحة، بعد عصر اليوم الجمعة، عن تسجيل 1306 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 39241 حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.

وكشف معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب، أن معدل الاصابة في الـ24 ساعة الماضية 3,6 لكل 100 ألف نسمة.

وقال المرابط إنه تم تسجيل 957 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 27644 بمعدل شفاء بلغ 70,4 في المائة.

وأضاف المتحدث أنه تم تسجيل 27 حالة وفاة في 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 611 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.