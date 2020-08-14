حريق في أحد المراكز التجاريّة بالعاصمة السعوديّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اندلع حريق هائل اليوم، الجمعة، في محال تجارية لبيع الخيام وبيوت الشعر، بحي الجنادرية، شمال شرقي العاصمة السعودية الرياض.

وأظهرت مقاطع فيديو، بثها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تصاعد النيران بارتفع عال وأدخنة كثيفة من موقع الحريق.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر تويتر، أنها أخمدت حريقا اندلع في محلات للخيام وبيوت الشعر بحي الجنادرية، ومنعت امتداده إلى المواقع المجاورة، دون حدوث إصابات.

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن المتحدث الإعلامي للدفاع المدني، المقدم محمد الحمادي، قوله، إن طبيعة المواد المحترقة تسببت في كثافة عالية للأدخنة في الموقع.

وفي تصريح لقناة الإخبارية السعودية، ذكر الحمادي، أنه لا يمكن التنبؤ بأسباب الحريق، إلا بعد الانتهاء من معاينة الموقع.

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ولفت الحمادي إلى أنه عادة في مثل هذه الأوضاع يكون السبب زيادة في الأحمال الكهربائية أو مخزون بعض المواد المخالفة لمعايير الدفاع المدني.

وفي عام 2014، أصيب 12 شخصا بينهم 5 عسكريين في حريق نشب بأحد الأجنحة في مهرجان الجنادرية الثقافي التراثي، بسبب ماس كهربائي، حسب وكالة الأنباء السعودية.

ويقام سنويا في حي الجنادرية مهرجانا ثقافيا تراثيا منذ عام 1986، ويجذب العديد من الزوار داخل وخارج المملكة، وكان يقام تحت إشراف الحرس الوطني السعودي.

وكانت وزارة الثقافة السعودية، قد حددت سابقا شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، موعدا لإقامة أول دورة من مهرجان الجنادرية تتولى إدارتها الوزارة، إلا أنها أعلنت تأجيلها إلى 2021، بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا بالمملكة، حسب إعلام محلي.