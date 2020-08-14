النقيب يتهم ميليشيات الإخوان بخرق هدنة وقف إطلاق النار في أبين

الجمعة 14 أغسطس 2020

صوره ارشيفيه

اتهم متحدث باسم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في أبين، اليوم الجمعة، ميليشيات الإخوان المسلمين بقصف المواقع التي تتمركز فيها القوات الجنوبية بمدينة شقرة في محافظة أبين.

وقال متحدث محور أبين، النقيب محمد النقيب، من خلال تغريدة له عبر حسابه على موقع ”تويتر“:“‏واصلت ميليشيات الإخوان خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار على جبهة أبين، وذلك بقصفها مواقع قواتنا بمختلف الأسلحة“.

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وأضاف النقيب:“هذه الخروقات التصعيدية تأتي بعد ساعات من وصول اللجنة العسكرية السعودية المكلفة بالاطلاع عن كثب على تموضع القوات، ورفع خطة لتنفيذ الجانب العسكري من اتفاق الرياض“.

وتابع:“‏أسفر القصف الذي شنته الميليشيات الإخوانية الإرهابية، عصر اليوم، على مواقع قواتنا في القطاع الساحلي، عن سقوط جرحى من أبطال قواتنا المسلحة الجنوبية“.

وفي وقت سابق، اليوم، أعلن السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر بدء إخراج القوات العسكرية من مدينة عدن عاصمة اليمن المؤقتة، والفصل بين قوات الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين المجاورة.

وقال آل جابر من خلال تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:”باشر فريق التنسيق والارتباط #السعودي بقيادة الأستاذ محمد الربيعي للتنسيق والإشراف، وبمشاركة قوات التحالف في #عدن، على إخراج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة، وفصل القوات في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة، كجزء من آلية تسريع تنفيذ #اتفاق_الرياض”.