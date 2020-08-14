مجلي: مليشيا الحوثي تتلقى ضربات موجعة في مختلف الجبهات

الجمعة 14 أغسطس 2020

صوره ارشيفيه

قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي إن القوات الحكومية حققت انتصارات وتقدمات ميدانية استراتيجية، عقب معارك تكبدت خلالها مليشيا الحوثي المتمردة، خسائر كبيرة، في مختلف الجبهات القتالية خصوصا جبهات محافظات صنعاء، والبيضاء، والجوف، وصعدة.

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وأضاف العميد مجلي في تصريح نشره موقع "سبتمبر نت" إن مليشيات الحوثي تلقت ضربات موجعة بنيران الجيش مسنودا برجال القبائل، وطيران تحالف دعم الشرعية في منطقة نجد العتق جبهة نهم بمحافظة صنعاء، وجبهة النضود بمحافظة الجوف وكذلك جبهتي قانية وصرواح.

وأوضح أن قوات الجيش استخدمت الهجوم المباغت والكمائن والالتفاف والتطويق التي من خلالها تحققت التقدمات والقضاء على التسللات وإلحاق خسائر كبيرة في الارواح والمعدات بالمليشيا المتمردة، وأسر عدد من عناصرها.

ولفت العميد مجلي إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية، شنت غارات جوية ناجحة، في الجبهات القتالية، أسفرت عن تدمير تحصينات ومواقع وتعزيزات المليشيا الحوثية، مؤكدا أن المليشيا الحوثية المدعومة من إيران تعيش في حالة انهيار معنوي وتقهقر مستمر في ميدان المعركة.

وأفاد ناطق القوات المسلحة أن الجيش اسقط طائرة مسيرة للمليشيا في مديرية نهم شرق محافظة صنعاء، لافتا إلى أن المليشيا الحوثية مستمرة في استهداف المدنيين والأحياء السكنية في محافظة البيضاء بالصواريخ والمقذوفات والطائرات المسيرة المتفجرة.