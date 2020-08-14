شكرا لقرائتكم خبر عن 3 صواريخ “كاتيوشا” تستهدف معسكراً أمريكياً بمطار بغداد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تعرض مطار بغداد الدولي، مساء اليوم الجمعة، لقصف صاروخي، استهدف معسكرا أمريكيا داخل المطار، دون وقوع أي خسائر.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي إن “ثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا، سقطت في محيط مطار بغداد الدولي، دون وقوع أي خسائر”.

وأضافت الخلية الأمنية: أن “الصواريخ انطلقت من منطقة الرضوانية جنوبي العاصمة بغداد”، حيث يوجد في مطار بغداد معسكر يضم قوات ودبلوماسيين أمريكيين.

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