شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسجل 298 إصابة جديدة بكورونا وتونس 56 والان نبدء بالتفاصيل

سجّل لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية، 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منها 324 إصابة من ضمن المُقيمين و10 من الوافدين من الخارج مؤخراً، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 8045 إصابةً.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية اليوم، أنّه أجري 8177 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 2551، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 95 حالةً، جراء وفاة 2 من المُصابين.

كما سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية، 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 1903 حالات مؤكدة، فيما استمر إجمالي حالات الوفيات عند 53 حالةً.