شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط 3 صواريخ في محيط مطار بغداد ولا إصابات والان نبدء بالتفاصيل

قال الجيش العراقي في بيان، إن ثلاثة صواريخ سقطت اليوم الجمعة، في محيط مطار بغداد قرب قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية. وأضاف البيان أن الحادث لم يسفر عن إصابات بشرية.

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