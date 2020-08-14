شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 83 طفلاً في اشتباكات بالكونغو الديمقراطية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت منظمة "أنقذوا الأطفال" البريطانية، مقتل 83 طفلاً وإصابة 29 آخرين، في اشتباكات بمقاطعة ايتوري في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الأشهر الأربعة الأخيرة. وأفاد مدير المنظمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية مالك ألاوونا في تصريح له اليوم، أن أحوال الأطفال تزداد سواءً يوماً بعد يوم في البلاد، مضيفاً أن 1315 شخصاً بينهم 165 طفلاً قتلوا في مقاطعة إيتوري منذ مطلع العام، فيما اضطر أكثر من نصف مليون للهجرة هرباً من الاشتباكات بالمقاطعة.

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