شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أوروبية وشيكة ضد بيلاروس بسبب تجاوزات الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

ذكر دبلوماسيون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة إن المنسق الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يعد قائمة بعقوبات ضد أفراد من بيلاروس بعد حملة أمنية قمعية من جانب الشرطة عقب الانتخابات.

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