شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تحتجز 4 شحنات وقود إيرانية في الطريق إلى فنزويلا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الوزارة في بيان "بمساعدة شركاء أجانب، باتت الشحنة المصادرة الآن في عهدة الولايات المتحدة".
وأشارت إلى أن إجمالي الشحنات يبلغ حوالي 1.116 مليون برميل من المنتجات البترولية، مما يجعلها أكبر عملية مصادرة أمريكية لوقود إيراني على الإطلاق. ولم تذكر متى وأين جرت مصادرة الشحنات.
وفرضت واشنطن عقوبات على البلدين بهدف خنق صادراتهما النفطية وحرمانهما من المصدر الرئيسي للإيرادات، وذلك في إطار مساعيها للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وتغيير سلوك الحكومة الإيرانية.
وقالت وزارة العدل إنه بعد احتجاز الشحنات، صعدت البحرية الإيرانية بالقوة على متن سفينة لا علاقة لها بالأمر في محاولة على ما يبدو لاسترداد الوقود المصادر، لكنها لم تفلح وأضافت أن القيادة المركزية الأمريكية نشرت أمس الخميس فيديو للمحاولة الإيرانية.
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