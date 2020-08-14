إصابة لاعب برشلونة صامويل اومتيتي بفيروس كورونا

وقال النادي في بيان رسمي: "بعد الاختبارات التي أجراها اللاعبون أمس الخميس، ظهرت إصابة أومتيتي بفيروس كورونا".

وأضاف: "أومتيتي لا تظهر عليه أي أعراض ويتمتع بصحة جيدة وهو الآن خاضع للعزلة المنزلية".



وأتم: "النادي أبلغ الجهات الرياضية والصحية المختصة، بالإضافة إلى ذلك، تم تعقب جميع الأشخاص الذين كانوا على اتصال باللاعب لإجراء اختبارات فيروس كورونا".

يذكر أن أومتيتي يتواجد في برشلونة ولم يسافر مع بعثة الفريق إلى لشبونة لخوض منافسات دوري الأبطال.