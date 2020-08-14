2020-08-14 | 20:26
436 مشاهدة
أعلن نادي برشلونة الإسباني، إصابة مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي بفيروس كورونا قبل دقائق من مواجهة بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا.
وقال النادي في بيان رسمي: "بعد الاختبارات التي أجراها اللاعبون أمس الخميس، ظهرت إصابة أومتيتي بفيروس كورونا".
وأضاف: "أومتيتي لا تظهر عليه أي أعراض ويتمتع بصحة جيدة وهو الآن خاضع للعزلة المنزلية".
وأتم: "النادي أبلغ الجهات الرياضية والصحية المختصة، بالإضافة إلى ذلك، تم تعقب جميع الأشخاص الذين كانوا على اتصال باللاعب لإجراء اختبارات فيروس كورونا".
وأضاف: "أومتيتي لا تظهر عليه أي أعراض ويتمتع بصحة جيدة وهو الآن خاضع للعزلة المنزلية".
وأتم: "النادي أبلغ الجهات الرياضية والصحية المختصة، بالإضافة إلى ذلك، تم تعقب جميع الأشخاص الذين كانوا على اتصال باللاعب لإجراء اختبارات فيروس كورونا".
يذكر أن أومتيتي يتواجد في برشلونة ولم يسافر مع بعثة الفريق إلى لشبونة لخوض منافسات دوري الأبطال.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة لاعب برشلونة صامويل اومتيتي بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.