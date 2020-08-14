التشكيل الرسمي لقمة برشلونة وبايرن ميونخ

رياضة 2020-08-14 | 20:08 2,896 مشاهدة

أعلن كيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، تشكيل البارسا، أمام بايرن ميونخ الألماني في المباراة التي تجمعهما بعد قليل.

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: ألبا - بيكيه - لينجليه - سيميدو.

الوسط: دي يونج - فيدال - بوسكيتس - روبيرتو.

الهجوم: تشكيل برشلونة أمام بايرن ميونخحراسة المرمى: تير شتيجن.الدفاع: ألبا - بيكيه - لينجليه - سيميدو.الوسط: دي يونج - فيدال - بوسكيتس - روبيرتو.الهجوم: ميسي - سواريز. من جانبه، أعلن هانزي فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، تشكيل إف سي هوليوود أمام برشلونة في المباراة التي تجمعهما بعد قليل.



حراسة المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: ديفيز - ألابا - بواتينج - كيميتش.

الوسط: تياجو - جوريتسكا - مولر.

الهجوم: بيريسيتش - ليفاندوفسكي - جنابري. حراسة المرمى: مانويل نوير.الدفاع: ديفيز - ألابا - بواتينج - كيميتش.الوسط: تياجو - جوريتسكا - مولر.الهجوم: بيريسيتش - ليفاندوفسكي - جنابري.

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